Στο μεγάλο ντέρμπι που ολοκλήρωσε την 11η αγωνιστική της Serie A, η Φιορεντίνα και η Γιουβέντους μοιράστηκαν από ένα βαθμό (2-2), που άφησε και τις δύο απογοητευμένες στην προσπάθειά τους για παραμονή και ευρωπαϊκή έξοδο αντίστοιχα.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πότε, ο Πελεγκρίνο βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

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