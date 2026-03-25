Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δώρισε ένα σπάνιο χειρόγραφο των Βίκινγκ με τίτλο Viking Sagas, μεσαιωνικές ιστορίες σε πεζό λόγο του 16ου αιώνα στον δήμο καταγωγής του στη Νορβηγία.

Ο 25χρονος Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και ο πατέρας του, Άλφ-Ίνγκε Χάαλαντ, αγόρασαν την έκδοση του 1594 των χρονικών του Σνόρι Στούρλουσον σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (115.430 ευρώ), ένα εθνικό ρεκόρ πωλήσεων βιβλίων, όπως ανέφερε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Η έκδοση, η οποία περιγράφει λεπτομερώς την ιστορία των μεσαιωνικών Σκανδιναβών βασιλιάδων, θα εκτεθεί μόνιμα στην τοπική βιβλιοθήκη στο Time.

Ο Χάαλαντ απέκτησε το κείμενο για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει στην περιοχή καταγωγής του, το Γιάερεν, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να διαβάσουν για τις ιστορικές προσωπικότητες της περιοχής τους.

«Ζω το όνειρό μου, αλλά δυστυχώς αυτό προορίζεται μόνο για λίγους. Έχω δει πώς τα βιβλία επιτρέπουν σε πολλούς ανθρώπους να ονειρεύονται και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα», δήλωσε ο Χάαλαντ.