Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε το 300ό γκολ της καριέρας του στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γιουβέντους (5-2), στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, ξεπερνώντας τα ρεκόρ των Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο 24χρονος Νορβηγός διεθνής επιθετικός, αντικατέστησε στο ημίχρονο τον Ομάρ Μαρμούς και χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να πανηγυρίσει: το 123ο γκολ του για τους «Πολίτες», το 300ό του συνολικά, προσθέτοντας αυτά που σημείωσε αγωνιζόμενος για τη Μόλντε, τη Σάλτσμπουργκ, τη Ντόρτμουντ και την εθνική ομάδα της Νορβηγίας.

