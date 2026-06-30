Λίγο μετά το γκολ που έδωσε την πρόκριση στη Νορβηγία απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Νορβηγός φορ της Μάντσετσερ Σίτι, τίμησε την καταγωγή του φορώντας μία περικεφαλαία των «Βίκινγκς», μετά από ακόμη μία νικηφόρα μάχη.

Ο 25χρονος στράικερ ήταν αυτός που διαμόρφωσε από κοντά το τελικό σκορ στο Ντάλας, γράφοντας ακόμη μία «χρυσή σελίδα» στο ποδόσφαιρο της χώρας του, που κατάφερε να προκριθεί από την νοκ-άουτ φάση, στην παρθενική της συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ.

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