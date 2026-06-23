Η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης και εξασφάλισε τη πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το γιόρτασε τραβώντας… κουπί.

Με δύο γκολ του 25χρονου Νορβηγού σούπερ σταρ οι «Βίκιγνκς» έφτασαν στη 2η νίκη τους σε ισάριθμα ματς και μαζί με τη Γαλλία προκρίθηκαν στην νοκ άουτ φάση του φετινού Μουντιάλ. Ωστόσο οι Σκανδιναβοί κέρδισαν και τη «μάχη» της εξέδρας, καθώς όχι μόνο ο κόσμος δε σταμάτησε στιγμή να στηρίζει την ομάδα αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες έκαναν το τελετουργικό τους χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους τους αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

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