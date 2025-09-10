Ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ ζήτησε συγνώμη από τον τερματοφύλακα της Μολδαβίας, Κρίστιαν Άβραμ, για τα πέντε γκολ που σημείωσε στη σαρωτική νίκη (11-1) της Νορβηγίας (11-1), σε αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

«Μίλησα με τον Έρλινγκ μετά τον αγώνα. “Μου είπε, “Δεν είναι δικό μου λάθος” και πρόσθεσε ότι απλώς έπρεπε να συνεχίσει να προσπαθεί να σκοράρει λόγω της διαφοράς τερμάτων.

«Το καταλαβαίνω», δήλωσε ο Μολδαβός τερματοφύλακας Κρίστιαν Άβραμ στο νορβηγικό TV2. Ένας τερματοφύλακας με αυτοσαρκασμό, ο οποίος…αυτοσυστήθηκε στη μικτή ζώνη μιλώντας στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης: «Γεια σας, είμαι ο τερματοφύλακας της Μολδαβίας και μόλις δέχτηκα 11 γκολ».

Τελευταία στον 1ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Μολδαβία δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει βαθμό μετά από πέντε αγώνες. Η Νορβηγία, έχοντας κερδίσει και τους πέντε αγώνες της, έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.