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Τελειωτικό χτύπημα στην διάλυση της συμμαχίας ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, που είχε γίνει για οικονομικούς λόγους από τον περασμένο Ιανουάριο, έδωσε ο Γιώργος Δώνης.
Ο Έλληνας προπονητής, οδήγησε την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αραβικού Κόλπου, αφού στον τελικό του θεσμού επικράτησε 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
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