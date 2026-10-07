Τελειωτικό χτύπημα στην διάλυση της συμμαχίας ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, που είχε γίνει για οικονομικούς λόγους από τον περασμένο Ιανουάριο, έδωσε ο Γιώργος Δώνης.

Ο Έλληνας προπονητής, οδήγησε την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αραβικού Κόλπου, αφού στον τελικό του θεσμού επικράτησε 2-0 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

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