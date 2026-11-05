Η ΑΕΚ κόντραρε τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ηττήθηκε με 3-2 στις καθυστερήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην 4η αγωνιστική του Champions League.

Για την ισπανική ομάδα ο Εμπαπέ σκόραρε στο 78ο λεπτό και έφτασε συνολικά τα 74 γκολ σε 102 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ έχει μοιράσει και 26 ασίστ. Με αυτόν τον τρόπο συμπλήρωσε συνολικά 100 συμμετοχές σε γκολ στο Champions League.

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