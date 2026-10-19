Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναδείχθηκε σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, νικητής του Onze d’Or, του Βραβείου που απονέμεται εδώ και 50 χρόνια, από τους αναγνώστες του γαλλικού περιοδικού Onze Mondial στον καλύτερο παίκτη της σεζόν στην Ευρώπη.

Η διάκριση έρχεται ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την τελετή της Χρυσής Μπάλας και είναι το πρώτο Onze d’Or της καριέρας του. Ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς κανένα ομαδικό τίτλο, ούτε με τη Ρεάλ Μαδρίτης ούτε με τους Μπλε. Κι όμως, οι αναγνώστες τον ψήφισαν σαν να μην υπήρχε αντίπαλος.

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