Το Μουντιάλ βρίσκεται στην τελική ευθεία και είναι ευκαιρία να μάθουμε ποιος κουμαντάρει… τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η ισπανική εφημερίδα AS παρουσιάζει τις εσωτερικές λειτουργίες του Κέντρου Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τεχνολογίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το οποίο διαχειρίζεται η FIFA και η Lenovo (τεχνολογικός της συνεργάτης) στο Μαϊάμι. Όλα στο τουρνουά ελέγχονται από εκεί.

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