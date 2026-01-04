Η απόφαση της ΕΡΤ να προβάλει σήμερα Κυριακή το ντέρμπι βόλεϊ Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (18:15) στο ΕΡΤ Sports και να «πετάξει» τον αγώνα Μαρόκο-Τανζανία (18:00) με τον Αγιούπ Ελ Κααμπί αποκλειστικά στην πλατφόρμα streaming ERTFLIX (ΕΡΤ Sports 3), εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προσβασιμότητα και τις προτεραιότητες της δημόσιας τηλεόρασης.

Ναι, το ματς του βόλεϊ είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Ναι, είναι ένα σημαντικό ντέρμπι που αξίζει την τηλεοπτική κάλυψη. Και ναι, το Μαρόκο-Τανζανία θα προβληθεί τελικά, αλλά μόνο μέσω ERTFLIX. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα που η ΕΡΤ φαίνεται να αγνοεί. Το ERTFLIX δεν είναι προσβάσιμο για όλους. Απαιτεί σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, κάτι που δεν είναι δεδομένο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Απαιτεί τεχνολογική εξοικείωση που δεν την έχουν όλοι οι φίλαθλοι, ιδίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Και απαιτεί συσκευές (smart TV, smartphone, tablet) που δεν διαθέτουν όλα τα νοικοκυριά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr