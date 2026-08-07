Ο Ενές Καντέρ που άλλαξε το επίθετό του και ονομάζεται Freedom, που σημαίνει ελευθερία, προχώρησε σε μία κίνηση ακτιβισμού και διαμαρτυρίας κατά του ΝΒΑ.

Ο πρώην παίκτης, που είχε επιλεγεί στο Νο. 3 του NBA Draft το 2011, δήλωσε επίσημα υποψηφιότητα για το WNBA Draft του 2027, μετά από τον θέμα που έχει ανοίξει στις ΗΠΑ για το αν τα γυναικεία αθλήματα πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά για γυναίκες.

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