Έπειτα από οκτώ χρόνια γεμάτα τίτλους στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Έντερσον ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Φενερμπαχτσέ, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη (2/9) οι δύο σύλλογοι.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας κατέκτησε 18 τρόπαια με τους «πολίτες» μετά την άφιξή του από την Μπενφίκα το 2017, μεταξύ αυτών έξι πρωταθλήματα Premier League και το πολυπόθητο Champions League. Παράλληλα, αναδείχθηκε τρεις φορές κορυφαίος τερματοφύλακας της Premier League με το Golden Glove.

Η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε ότι ο Έντερσον θα λαμβάνει καθαρά 11 εκατ. ευρώ ετησίως από τη σεζόν 2025-26, χωρίς να γνωστοποιήσει τη διάρκεια του συμβολαίου. Βρετανικά ΜΜΕ εκτιμούν το κόστος της μεταγραφής στις 12 εκατ. λίρες (13,8 εκατ. ευρώ).

«Αποχωρώ απίστευτα περήφανος, για όσα πετύχαμε μαζί. Αισθάνομαι τιμή που φόρεσα τη φανέλα τόσες φορές. Υπό τον Πεπ, κυριαρχήσαμε στην Αγγλία και κατακτήσαμε την Ευρώπη», τόνισε ο Έντερσον, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τους «Cityzens».

Η Σίτι αναμένεται να καλύψει το κενό κάτω από τα δοκάρια με την απόκτηση του Ιταλού Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν.