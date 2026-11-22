Η Ρεάλ βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς τη Θέλτα που προηγήθηκε με το γκολ του Ντουράν, ωστόσο κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο τελευταίο πεντάλεπτο, για να πιάσει προσωρινά την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους Μαδριλένους μόλις στο 6′, όταν ο Πάμπλο Ντουράν εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Σβέντμπεργκ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά. Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε μία ανάσα με τον Κιλιάν Εμπαπέ να αστοχεί από την άσπρη βούλα στο 39′, ενώ στο 45′ ο Μπελίνγχαμ δοκίμασε τον Ράντου, που πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση.

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