Ο Λούκας Φαμπιάνσκι κάνει τη μεγαλοπρεπή επιστροφή του στη Γουέστ Χαμ… λίγες εβδομάδες αφότου αποχώρησε από τον αγγλικό σύλλογο.

Μετά από επτά χρόνια στο Λονδίνο, ο 40χρονος Πολωνός τερματοφύλακας μάζεψε τα πράγματά του κι έφυγε τον περασμένο Ιούλιο, αλλά σήμερα (10/9) τα «Σφυριά» ανακοίνωσαν ότι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Λούκας Φαμπιάνσκι εντάχθηκε στον σύλλογο με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26», ανακοίνωσε ο σύλλογος της Πρέμιερ Λιγκ.

«Ο εξαιρετικά αναγνωρισμένος πρώην διεθνής Πολωνός επιστρέφει στο London Stadium, όπου έχει ήδη περάσει επτά σεζόν, έχει πραγματοποιήσει 216 εμφανίσεις, έχει κερδίσει το βραβείο “Σφυρί της Χρονιάς” το 2019 και έχει σηκώσει το τρόπαιο του UEFA Europa Conference League το 2023».