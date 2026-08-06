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Ο Ντιέγκο Φορλάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης. Ο θρυλικός παλαίμαχος επιθετικός διαδέχεται τον Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία μετά τον αποκλεισμό της «σελέστε» στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο 47χρονος Φορλάν αναλαμβάνει παράλληλα και την εθνική ομάδα Κ20 της Ουρουγουάης, την οποία θα οδηγήσει στο νοτιοαμερικανικό πρωτάθλημα του Ιανουαρίου 2027.
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