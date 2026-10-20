Ο Βασίλης Φωτιάς μετά την Τούμπα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Μπόρνμουθ με τη Μίλαν για την 3η αγωνιστική του Europa League, έχοντας στο πλευρό του ελληνική διαιτητική ομάδα.

Βοηθοί του θα είναι ο Ανδρέας Μεϊντανάς και ο Μιχάλης Παπαδάκης, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Στο VAR, ωστόσο, θα βρίσκεται ο Ολλανδός Ντένις Χίγκλερ, με τον Αυστριακό Άλαν Κίγιας να αναλαμβάνει καθήκοντα AVAR.

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