Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στη Λισαβόνα από το Σάββατο (30/8), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Έλληνας διεθνής φόρα επισκέφτηκε το Ζοζέ Αλβαλάδε για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της καινούριας του ομάδας απέναντι στην Πόρτο.

Στο πορτογαλικό ντέρμπι, ο Ιωαννίδης είδε και τον νέο του συμπαίκτη, Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίο πέρασε αλλαγή στο 63ο λεπτό του ματς.

Espectador especial em Alvalade! 🦁🟢 Ioannidis esteve nos camarotes a ver o clássico entre o Sporting e o FC Porto. O avançado grego deverá substituir Harder como concorrente de Luis Suarez no ataque leonino. 🇬🇷#ioannidis #sportingcp pic.twitter.com/VKxndvpj7r — A BOLA (@abolapt) August 31, 2025

Πάντως η επίσκεψη του Έλληνα διεθνή φορ ατο Ζοζέ Αλβαλάδε δεν έφερε γούρι στη νέα του ομάδα, αφού την είδε να ηττάται με 1-2 από την Πόρτο.