Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στη Λισαβόνα από το Σάββατο (30/8), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Έλληνας διεθνής φόρα επισκέφτηκε το Ζοζέ Αλβαλάδε για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι της καινούριας του ομάδας απέναντι στην Πόρτο.

Στο πορτογαλικό ντέρμπι, ο Ιωαννίδης είδε και τον νέο του συμπαίκτη, Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίο πέρασε αλλαγή στο 63ο λεπτό του ματς.

Πάντως η επίσκεψη του Έλληνα  διεθνή φορ ατο Ζοζέ Αλβαλάδε δεν έφερε γούρι στη νέα του ομάδα, αφού την είδε να ηττάται με 1-2 από την Πόρτο.

