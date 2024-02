Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο «πάγωσε» από τα 6,75 τη Stark Arena στο 1.1΄΄ πριν από τη λήξη, γράφοντας το τελικό 79-78 για την Μπάγερν Μονάχο επί της Παρτιζάν, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά από μία συγκλονιστική σε εξέλιξη αναμέτρηση, η γερμανική ομάδα φάνηκε να αποδέχεται τη… μοίρα της, όταν βρέθηκε στο -4 (78-74) στα 46΄΄ για τη λήξη, αλλά με μεγάλη ανατροπή και πέντε σερί πόντους του γνώριμου μας από τη θητεία του στο Περιστέρι, που είχε αποκορύφωμα το νικητήριο τρίποντο, άφησε άφωνους τους 20.000 Σέρβου που γέμισαν και πάλι το κλειστό.

🚨 @S_CISCO_2 HIGHLIGHT ALERT 🚨

02/08/2024

All @EuroLeague games are LIVE on #MagentaSport#FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/sgwQ2yxtKF

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) February 8, 2024