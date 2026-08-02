Στο πρόσωπο του Γερμανού Ματίας Γιάισλε βρήκαν τελικά οι διοικούντες της Νιούκαστλ τον αντικαταστάτη του Έντι Χάου στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Ο 38χρονος τεχνικός αποχώρησε από την Αλ Αχλί και έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2030, με τους «ανθρακωρύχους» να κινούνται πολύ γρήγορα και συντονισμένα για την απόκτησή του, αμέσως μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χάου έπειτα από πέντε χρόνια στο τιμόνι της ομάδας.

Ο Χάου έλυσε τη συνεργασία του με τη Νιούκαστλ παρά το γεγονός ότι διατηρούσε ενεργό συμβόλαιο και είχε οδηγήσει την ομάδα στην επιστροφή της στις υψηλές θέσεις της Premier League και στη συμμετοχή στο Champions League.

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