Την απόφαση να κάνει εκκαθάριση στο προφίλ του στο Instagram πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» έσβησε πολλά ποστ και κράτησε 13 φωτογραφίες μεταξύ των οποίων τρεις που αφορούν το μπάσκετ.

Η μία δημοσίευση από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ 2025, και δύο ακόμη από τον τίτλο του ΝΒΑ το 2021 και την κατάκτηση του ΝΒΑ Cup το 2024.

Να σημειωθεί ότι τα ξημερώματα της Τρίτης (02/12) οι Μιλγουόκι Μπακς υπέστησαν ήττα-σοκ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ από τους Γουίζαρντς, χάνοντας με σκορ 129-126 παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ήταν η όγδοη ήττα των «ελαφιών» στα εννέα τελευταία τους παιχνίδια, με αποτέλεσμα να έχουν υποχωρήσει στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 9-13.