Πολύ άτυχος στάθηκε, ξανά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς τραυματίστηκε στο δεξί πόδι μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα Μπακς – Πίστονς τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12).

Ο Greek Freak έβγαλε μία όμορφη ασίστ στον Έι Τζέι Γκριν και καθώς ξεκινούσε για να γυρίσει στην άμυνα, προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ και κράτησε το πόδι του, χαμηλά.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν πολύ ανήσυχος

Λίγα λεπτά μετά, οι Μπακς ενημέρωσαν ότι ο αστέρας τους είχε πρόβλημα στη δεξιά γάμπα και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Σε τρία λεπτά ο Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους (2/2 βολές), ένα ριμπάουντ και μία ασίστ.

Όλα αυτά καθώς οι φήμες περί αποχώρησης από το Μιλγουόκι είναι πλέον περισσότερες από ποτέ κι ενώ οι Μπακς μετρούσαν (πριν από το ματς με τους Πίστονς) οκτώ ήττες στα τελευταία εννέα παιχνίδια.

στον πάγκο της ομάδας του Μιλγουόκι, με τους ανθρώπους της ομάδας να συνοδεύουν τον Γιάννη στα αποδυτήρια του Fiserv Forum.

