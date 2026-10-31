Η βραδιά στο NBA είχε δύο μεγάλους πρωταγωνιστές, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Στεφ Κάρι να φροντίζουν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα. Ο πρώτος γέμισε τη στατιστική του με ένα εντυπωσιακό triple-double, οδηγώντας το Μαϊάμι σε μια επιβλητική νίκη με 145-125 απέναντι στην Ιντιάνα. Ο δεύτερος ανέλαβε να γράψει το σενάριο μιας ανατροπής που δύσκολα ξεχνιέται, καθώς οι Γουόριορς επέστρεψαν από το -25 και επικράτησαν των Λέικερς με 112-95.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος. Σε μόλις 31 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 31 πόντους, μάζεψε 18 ριμπάουντ και μοίρασε 10 ασίστ, καταγράφοντας το δεύτερο triple-double της σεζόν. Με εξαιρετικά ποσοστά ευστουχίας, μόλις ένα λάθος και εντυπωσιακό +31 στο σύστημα αξιολόγησης, αποτέλεσε τον απόλυτο κυρίαρχο της αναμέτρησης. Το Μαϊάμι πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στις υποχρεώσεις του στο NBA Cup.

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