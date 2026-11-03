Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε η αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μαϊάμι Χιτ, με τον Λούκα Ντόντσιτς να κερδίζει την μονομαχία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να οδηγεί την ομάδα του σε μια εμφατική νίκη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε ό,τι μπορούσε να για κρατήσει το Μαϊάμι ανταγωνιστικό, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Μια γεμάτη εμφάνιση που όμως δεν βρήκε την απαραίτητη υποστήριξη από την υπόλοιπη ομάδα, αφού η αμυντική λειτουργία των Χιτ δεν κατάφερε να περιορίσει τους γηπεδούχους και τον… οδοστρωτήρα Ντόντσιτς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr