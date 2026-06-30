Ο Ορλάντο Χιλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορικής πρόκρισης της Παραγουάη στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επί της Γερμανίας στην διαδικασία των πέναλτι.

Με δύο αποκρούσεις του ο 26χρονος τερματοφύλακας χάρισε στη χώρα του μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας της, όμως, για όσους γνωρίζουν τη διαδρομή του, αυτή η βραδιά υπήρξε σαφώς η ποδοσφαιρική του δικαίωση, αλλά κυρίως η ηθική επιβράβευση για όλες τις θυσίες που έχει κάνει στην ζωή του.

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