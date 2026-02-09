Στο Σικάγο ταξίδεψαν περίπου 1.000 Σέρβοι -μεταξύ τους, 300 παιδιά- για να δουν από κοντά τον σούπερ-σταρ της χώρας τους, Νίκολα Γιόκιτς, στο παιχνίδι των Μπουλς με τους Νάγκετς. Αν και ο Σέρβος ψηλός πέτυχε το 182ο triple-double της καριέρας του, οι θαυμαστές του έφυγαν απογοητευμένοι.

Οι fans του Γιόκιτς περίμεναν να τον χειροκροτήσουν και να βγάλουν μαζί του φωτογραφίες, ωστόσο ο παίκτης δεν πλησίασε καν τον κόσμο, κάτι που προκάλεσε θλίψη στα μικρά παιδιά και έντονες αντιδράσεις στους ενήλικους.

Το δημοσίευμα των Serbian Times υπογράμμισε την απογοήτευση των φιλάθλων, αφήνοντας αιχμές για τη στάση και τον χαρακτήρα του Σέρβου σταρ.

