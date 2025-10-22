Ο Κριστιάνο ντος Σάντος, ο μεγαλύτερος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας, σε αγώνα για παίκτες κάτω των 15 ετών, τον περασμένο Μάιο και ανεβαίνει σιγά-σιγά τα σκαλοπάτια των εθνικών ομάδων της χώρας του.

Ο 15χρονος μέσος, βαδίζοντας φυσικά στα… χνάρια του διάσημου πατέρα του, παίζει στις ακαδημίες της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία.

Ο «Κριστιανίνο», όπως είναι το παρατσούκλι του, κλήθηκε τώρα στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για παίκτες κάτω των 16 ετών, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στην καριέρα του. Ο Κριστιάνο Τζούνιορ γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2010 από παρένθετη μητέρα.

Το 2017, ο «CR7» έγινε επίσης πατέρας των διδύμων Εύα και Ματέο. Απέκτησε επίσης δύο κόρες, την Αλάνα Μαρτίνα και την Μπέλα Εσμεράλντα, οι οποίες γεννήθηκαν -αντίστοιχα το 2017 και το 2022- από τη σχέση του με την Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Χρ.Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ