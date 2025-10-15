Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιούριτσα Γκόλεματς, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας μέχρι το 2028.

Ο Σλοβένος τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου το 2024 και φέτος οδηγεί τη νεοεμφανιζόμενη στη EuroLeague ομάδα στη «παρθενική» της συμμετοχή στη διοργάνωση. Με απολογισμό δύο νικών και δύο ηττών, οι ιθύνοντες της Dubai BC εκφράζουν απόλυτη ικανοποίηση για το έργο του, επιλέγοντας να τον «δέσουν» για τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως ο Γκόλεματς είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του τον Μάρτιο για τη φετινή σεζόν, ωστόσο η νέα συμφωνία έχει πλέον πολυετή ισχύ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του συλλόγου προς το πρόσωπό του.