Σε πραγματικό εφιάλτη εξελίχθηκε για τον Πάουλο Γκαζανίγκα το εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας του στην εφετινή La Liga.

Ο γκολκίπερ της Τζιρόνα στο ματς απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο τα έκανε… όλα λάθος, καταδικάζοντας την ομάδα του.

Αρχικά έκανε ένα ολέθριο σφάλμα μετά από πάσα συμπαίκτη του, κάνοντας «δώρο» το γκολ στον Ντε Φρούτος, ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς εν συνεχεία υπέπεσε σε πέναλτι, αντικρίζοντας μάλιστα την κόκκινη κάρτα.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Αργεντινός τερματοφύλακας έκανε κακό κοντρόλ και είδε –και πάλι- τον Ντε Φρούτος να του κλέβει την μπάλα.

Στην προσπάθειά του να μην παραβιαστεί και πάλι η εστία του ανέτρεψε τον αντίπαλό του, με τον διαιτητή να καταλογίζει σωστά πέναλτι, δείχνοντας παράλληλα στον Γκαζανίγκα απευθείας κόκκινη κάρτα.

Τη θέση του πήρε ο Μιόφσκι, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το 3-0, με τον Ίβι Λόπεθ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα.

Jorge de Frutos | 🇪🇸 Girona 0-1 Rayo Vallecano Crazy mistake by Gazzaniga pic.twitter.com/QpV5rFOOCW — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 15, 2025