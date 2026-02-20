Ο αγώνας της Μπενφίκα με τη Ρεάλ επισκιάστηκε από ένα δυσάρεστο περιστατικό, καθώς ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση από τον 20χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Πρεστιάνι της πορτογαλικής ομάδας.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νιουκάστλ, τόνισε ότι πρόκειται για ένα θέμα που ξεπερνά τον αθλητισμό και αφορά πλέον την κοινωνία στο σύνολό της. Άλλωστε, ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει κρύψει ποτέ τις πεποιθήσεις του, εκφράζοντας πολλές φορές τις κοινωνικοπολιτικές απόψεις του.

