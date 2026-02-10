Το εγκώμιο του Μάρκο Σίλβα έπλεξε ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, δύο ημέρες μετά τη δραματική νίκη στο Άνφιλντ επί της Λίβερπουλ με 2-1, μίλησε στους δημοσιογράφους, εν όψει της αναμέτρησης στο «Έτιχαντ» εναντίον της Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα (11/2, 21:30, Novasports 2HD).

Για τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού τόνισε ο Γκουαρντιόλα: «Με κάθε σεζόν που περνάει, γίνονται όλο και καλύτεροι. Οι κινήσεις που κάνουν είναι πραγματικά καλές. Τα μοτίβα και η ποιότητα που έχουν, η ψυχραιμία του παιχνιδιού, η ταχύτητα που έχουν. Ο Μάρκο (Σίλβα) είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχω αντιμετωπίσει. Είναι προορισμένος να γίνει ένας από τους καλύτερους σε λίγα χρόνια, σίγουρα».

Στη συνέχεια είπε: «Καταλαβαίνω πόσο καλό είναι να μιλάμε για διαφορές βαθμών… Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό, αλλά δεν πρόκειται για την κατάκτηση τίτλων ή την προσπάθεια να πλησιάσουμε πιο κοντά στην κατάκτηση τίτλων. Η διαφορά δεν είναι τεράστια ακόμα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση της Άρσεναλ, έξι βαθμοί είναι πολλοί».

Στη συνέχεια εξήγησε, ότι η προσοχή επικεντρώνεται σε ένα παιχνίδι τη φορά: «Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, κάθε φορά που πηγαίνω σε μια συνέντευξη πριν από τον αγώνα, ακούω πάντα ότι αν χάσω, χάνω τα πάντα και εξαφανίζομαι από προσώπου Γης. Οπότε, αυτό που λέω, είναι τι πρέπει να γίνει, για να νικήσουμε τη Φούλαμ».