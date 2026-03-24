Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών στο MLS είναι πλέον γεγονός, καθώς η Ορλάντο Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντουάν Γκριζμάν από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Γάλλο σταρ να ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 35χρονος επιθετικός θα ενταχθεί στην αμερικανική ομάδα τον Ιούλιο του 2026, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τη σεζόν 2027-28, με οψιόν επέκτασης για ακόμη μία χρονιά. Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της ευρωπαϊκής του πορείας, έπειτα από μια σπουδαία καριέρα σε Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπαρτσελόνα και κυρίως την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου κατέγραψε 211 γκολ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

