Το Madison Square Garden ήταν έτοιμο για γιορτή. Περισσότεροι από 19.000 φίλαθλοι των Νιου Γιορκ Νικς δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα, περιμένοντας να δουν την ομάδα τους να κάνει το 3-0 στους τελικούς του NBA και να βρεθεί μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου. Αντί όμως για ένα ακόμη βήμα προς την κορυφή, έγιναν μάρτυρες μιας παράστασης από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος υπενθύμισε σε ολόκληρο τον μπασκετικό πλανήτη γιατί θεωρείται το μεγαλύτερο αστέρι της νέας γενιάς.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν ασταμάτητος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς στη νίκη με 115-111 και στο πολύτιμο break που μείωσε τη σειρά σε 2-1.

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