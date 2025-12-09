Ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατηγορείται για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σε σχέση με τα σχόλια που έχει κάνει υπέρ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία, στην οποία καταγγέλλονται «επανειλημμένες παραβιάσεις» του καθήκοντος πολιτικής ουδετερότητάς της από τον Ινφαντίνο, ενώ ζητείται επίσης έρευνα για τη διαδικασία που οδήγησε τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA.

Η καταγγελία υποβλήθηκε από την FairSquare, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που επικεντρώνεται κυρίως στα δικαιώματα της παγκόσμιας μετανάστευσης εργαζομένων, την πολιτική καταστολή και τον αθλητισμό. Στον αθλητικό τομέα, ο οργανισμός λέει ότι προωθεί «καλύτερη, πιο δημοκρατική διακυβέρνηση για να αποτρέψει τη συμβολή των Αθλητικών Ιδρυμάτων σε βλάβη και ταλαιπωρία».

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA κατατέθηκε επιστολή οκτώ σελίδων, αναφέρει η ιστοσελίδα Athletic. Η αυτοαποκαλούμενη Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA είναι ένα από τα δικαστικά της όργανα και, σύμφωνα με το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, είναι κυρίως υπεύθυνη για τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η καταγγελία της FairSquare περιγράφει λεπτομερώς τέσσερις φερόμενες παραβιάσεις από τον Ινφαντίνο του καθήκοντος ουδετερότητας της FIFA, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του Κώδικα Δεοντολογίας, όλες σε σχέση με την δημόσια υπεράσπιση του Προέδρου Τραμπ από τον Πρόεδρο της FIFA.

Ζητά επίσης από την Επιτροπή Δεοντολογίας «να διερευνήσει τις περιστάσεις που περιβάλλουν την απόφαση εισαγωγής και απονομής Βραβείου Ειρήνης της FIFA και τη συμμόρφωσή τους με τους διαδικαστικούς κανόνες της FIFA». Ο Τραμπ παρέλαβε το Βραβείο Ειρήνης στη μέση της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, όπου ο Ινφαντίνο απένειμε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ ένα μεγάλο τρόπαιο, ένα Μετάλλιο κι ένα Πιστοποιητικό.

Στο καταστατικό της FIFA αναφέρεται ότι «(η FIFA) παραμένει ουδέτερη σε θέματα πολιτικής και θρησκείας». Ο Κώδικας Δεοντολογίας της FIFA «απαιτεί επίσης όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον κώδικα να παραμένουν πολιτικά ουδέτερα … στις συναλλαγές τους με κυβερνητικούς θεσμούς».

Το πρώτο θέμα αφορά την δημόσια άσκηση πιέσεων από τον Ινφαντίνο για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ νωρίτερα το 2025. Στις 9 Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ανακοίνωση του νικητή, ο Ινφαντίνο, αναφερόμενος στον ρόλο του Τραμπ στην εκεχειρία Ισραήλ-Γάζας, έγραψε στο Instagram:

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ σίγουρα αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης για τις αποφασιστικές του ενέργειες». Σύμφωνα με το FairSquare, αυτή η παρέμβαση «συνιστά σαφή προσωπική υποστήριξη της παρέμβασης του Προέδρου Τραμπ σε μια αμφιλεγόμενη πολιτική κατάσταση». Το Νόμπελ Ειρήνης πήγε αντ’ αυτού στη Βενεζουελάνα Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Μια άλλη φερόμενη παραβίαση έλαβε χώρα στις 5 Νοεμβρίου, όταν ο Ινφαντίνο έδωσε συνέντευξη στο America Business Forum στο Μαϊάμι εξαπολύοντας μια παθιασμένη υπεράσπιση του Τραμπ. Η FairSquare υποστηρίζει ότι κάνοντας αυτή τη δήλωση, ο κ. Ινφαντίνο έλαβε μια «πολύ σαφή πολιτική θέση». Αναφέρει ότι «οποιαδήποτε λογική ερμηνεία των σχολίων του κ. Ινφαντίνο θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι α) ενθάρρυνε τους ανθρώπους να υποστηρίξουν την πολιτική ατζέντα του Προέδρου Τραμπ και β) εξέφρασε την προσωπική του έγκριση για την πολιτική ατζέντα του Προέδρου Τραμπ».

Η καταγγελία υποστηρίζει επίσης ότι έλαβε χώρα παραβίαση και κατά την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σέντερ Κένεντι, την Παρασκευή. Αναφέρει ότι το βίντεο της FIFA που παρουσίασε τον Τραμπ ως νικητή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA ουσιαστικά απηχούσε τους ισχυρισμούς Τραμπ και Λευκού Οίκου ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους σε όλο τον κόσμο.

Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις έχει επαινεθεί από τα εμπόλεμα μέρη, αλλά ο ρόλος του αμφισβητείται περισσότερο σε άλλες, ενώ οι εντάσεις ή/και οι συγκρούσεις έχουν παραμείνει σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times.

Η τελευταία από τις τέσσερις παραβιάσεις αναφέρεται σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Ινφαντίνο στο Instagram, στις 20 Ιανουαρίου 2025, στο οποίο ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ που τον προσκάλεσε στην προ-ορκωμοσία του Προέδρου στην Ουάσιγκτον την προηγούμενη ημέρα.

Το FairSquare αναφέρει ότι ο κ. Ινφαντίνο ολοκλήρωσε το βίντεο λέγοντας: «Μαζί θα κάνουμε όχι μόνο την Αμερική ξανά μεγάλη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο». Η FairSquare υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο προδίδει την ουδετερότητά του, αντικατοπτρίζοντας τη γλώσσα του Make America Great Again (MAGA) που χρησιμοποιείται συχνά από τον Τραμπ σε πολιτικές προεκλογικές εκστρατείες και στην ατζέντα του.

Το τελευταίο μέρος της καταγγελίας ζητά έρευνα από την Επιτροπή Δεοντολογίας σχετικά με τις συνθήκες που περιέβαλαν τη δημιουργία του Βραβείου Ειρήνης της FIFA. Η καταγγελία επικαλείται ρεπορτάζ της περασμένης εβδομάδας από την ιστοσελίδα Athletic, η οποία ανέφερε ότι ούτε το Συμβούλιο της FIFA ούτε οι Αντιπρόεδροι της FIFA ρωτήθηκαν για το βραβείο ή τα κριτήρια επιλογής πριν από την ανακοίνωσή του, στις 5 Δεκεμβρίου.