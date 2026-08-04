Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιορδανίας, πρίγκιπας Αλί μπιν Αλ Χουσεΐν, εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, κατηγορώντας τον για «εκβιασμό»!

Όπως υποστηρίζει, η παγκόσμια συνομοσπονδία συνέδεσε την παροχή βοήθειας προς την ομοσπονδία της χώρας του με τη δημόσια στήριξή του προς τον Ιταλοελβετό παράγοντα.

Ο Αλί μπιν Αλ Χουσεΐν ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου η FIFA μετέφερε προφορικά πως η υποστήριξη στον Ινφαντίνο «θα βοηθούσε σημαντικά» στην επίλυση προβλημάτων της ομοσπονδίας, ύστερα από μήνες κατά τους οποίους δεν υπήρχε ανταπόκριση σε σχετικά αιτήματα.

«Στην Ιορδανία είμαστε υπερήφανοι για τις ηθικές μας αξίες. Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και σίγουρα δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα», έγραψε στο μήνυμά του και συνέχισε: «Όλη αυτή η κατάσταση ισοδυναμεί με εκβιασμό και δεν πρόκειται να υποκύψουμε».

Το Reuters επικοινώνησε με τη FIFA ζητώντας σχόλιο για τις καταγγελίες, χωρίς να λάβει άμεσα απάντηση.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ινφαντίνο δέχεται αυξανόμενη κριτική στο εσωτερικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου πώλησης μειοψηφικού ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρόταση απορρίφθηκε από συνομοσπονδίες και εθνικές ομοσπονδίες, παρά το γεγονός ότι η FIFA υποστήριζε πως θα εξασφάλιζε δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Ο πρίγκιπας Αλί άφησε επίσης αιχμές για τη συνολική ηγεσία της FIFA, σημειώνοντας ότι ακόμη και ο γενικός γραμματέας της, Ματίας Γκράφστρεμ, κι ο επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου, Αρσέν Βενγκέρ, έχουν κρατήσει αποστάσεις από τον Ινφαντίνο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ομοσπονδία της Ιορδανίας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες ως εκπρόσωπος μιας μικρής χώρας με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για υπέρογκο κόστος εισιτηρίων και προβλήματα έκδοσης βίζας για τους φιλάθλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, αλλά και για καθυστερήσεις στην καταβολή των χρηματικών επάθλων από τη συμμετοχή της χώρας στον τελικό του Αραβικού Κυπέλλου 2025, διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της FIFA.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η Ιορδανία επιβαρύνθηκε φορολογικά από τις αμερικανικές αρχές, μέσω της FIFA, λόγω της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σε αντίθεση με ομάδες που είχαν ως βάση τον Καναδά ή το Μεξικό.

«Φορολογούμαστε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μέσω της FIFA για τη συμμετοχή μας. Πρόκειται για χρήματα που θα έπρεπε να καταλήξουν στους παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο. Αυτό δεν συνέβη με όσες ομάδες είχαν έδρα στον Καναδά ή το Μεξικό. Επειδή βρεθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλούμαστε τώρα να καλύψουμε αυτό το σημαντικό φορολογικό κόστος», ανέφερε.

Η Ιορδανία συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ολοκληρώνοντας την πορεία της στη φάση των ομίλων. Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, εκκρεμεί από τον περασμένο Δεκέμβριο και η καταβολή των χρηματικών επάθλων για την παρουσία της ομάδας στον τελικό του Αραβικού Κυπέλλου στο Κατάρ.

«Τα χρήματα που δικαιούται η ομάδα μας για την πρόκριση στον τελικό δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, την ώρα που η FIFA υπερηφανεύεται για τα δισεκατομμύρια που διαθέτει στα αποθεματικά της», κατέληξε.