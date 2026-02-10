Ο φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς, Μπράντον Ίνγκραμ, επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον τραυματία γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στεφ Κάρι, στην ομάδα USA Stripes στο All-Star Game.

Η επιλογή έγινε από τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ.

Το All-Star Game θα διεξαχθεί την Κυριακή (15/2) στο Intuit Dome στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

Ο 28χρονος Ίνγκραμ θα παίξει για δεύτερη φορά σε All-Star Game του NBA, και για πρώτη φορά από τη σεζόν 2019-20. Φέτος μετράει μέσο όρο 22 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 52 αγώνες.

Από την άλλη, ο Κάρι, δύο φορές MVP του All-Star Game, δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο. Ο 37χρονος γκαρντ έχει φέτος μέσο όρο 27,2 πόντους, 4,8 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ σε 39 αγώνες.