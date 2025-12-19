Ο Φώτης Ιωαννίδης έβαλε τη σφραγίδα του στην πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας πήρε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που επικράτησε 3-2 εκτός έδρας της Σάντα Κλάρα στην παράταση.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 12΄με τον Σιμόες, με τον Σοάρες να ισοφαρίζει στο 28’ και τον Σίλβα να ολοκληρώνει την ανατροπή στο 86ο λεπτό.

Η αποβολή του Βίκτορ στο 89’ επέτρεψε στα «λιοντάρια» να πιέσουν για την ισοφάριση και τελικά ένα πέναλτι που δόθηκε μετά από εξέταση στο VAR στις καθυστερήσεις, έδωσε την ευκαιρία στον Σουάρες να κάνει το 2-2 και να στείλει το ματς στο έξτρα ημίωρο.

Εκεί, μια κεφαλιά του Ιωαννίδη στο 98’ έφερε τη νίκη-πρόκριση, με τον Έλληνα επιθετικό να έχει περάσει στο ματς ως αλλαγή στο 66’ – και τον Γιώργο Βαγιαννίδη να μένει στον πάγκο.