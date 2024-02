O Nικ Καλάθης έγραψε ιστορία στον αγώνα της Φενέρμπαχτσε κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, καθώς έφτασε τις 2.000 ασίστ στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα και έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα στη διοργάνωση.

HUGE ACCOMPLISHMENT FOR @Nick_Calathes15

2000 assists is for the POINT GOD🤝#EveryGameMatters l @FBBasketbol pic.twitter.com/YNbqdZpyU4

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 9, 2024