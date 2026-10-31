Έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των κίτρινων καρτών εφαρμόζει το MLS, με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω ενός ιδιαίτερου κανονισμού που μπορεί να τον απαλλάξει από την τιμωρία παρότι συμπλήρωσε πέντε κάρτες.

Πρόκειται για το σύστημα «Good Behavior Incentive», μέσω του οποίου η αμερικανική λίγκα επιβραβεύει την πειθαρχία των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, κάθε παίκτης που συμπληρώνει πέντε διαδοχικά παιχνίδια χωρίς κίτρινη κάρτα ή άλλη πειθαρχική παράβαση κερδίζει την αφαίρεση μίας κάρτας από το σύνολό του.

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