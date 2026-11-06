Η επιστροφή του Κλέι Τόμπσον στο Γκόλντεν Στέιτ, αυτή την φορά με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ έδωσε ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά του ΝΒΑ.

Οι φίλαθλοι των Γουόριορς τον υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα, ενώ λίγο πριν από το τζάμπολ ο Στεφ Κάρι και ο άλλοτε συνοδοιπόρος του στους περίφημους Splash Brothers συναντήθηκαν στο κέντρο του γηπέδου για μια σύντομη συνομιλία.

Μια εικόνα που θύμισε τις μεγάλες στιγμές της κοινής τους διαδρομής και τα τέσσερα πρωταθλήματα που πανηγύρισαν μαζί.

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