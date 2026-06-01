Ο άλλοτε αρχηγός και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν, αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο τετάρτου σταδίου. Η οικογένεια του 75χρονου και η Νιούκαστλ, τη φανέλα της οποίας φόρεσε στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής καριέρας του, ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο ότι ο κορυφαίος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής για το 1978 και το 1979 είχε διαγνωστεί με καρκίνο και πως υποβαλλόταν σε θεραπεία, χωρίς να δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το τέταρτο στάδιο σημαίνει ότι η ασθένεια έχει εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος από εκεί που ξεκίνησε.

«Είχα ένα τροχαίο ατύχημα και, εξαιτίας αυτού, έπρεπε να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση» είπε το Σαββατοκύριακο ο Κίγκαν ενώπιον κοινού στο Θέατρο-Όπερα Τάιν του Νιούκαστλ, και η ομιλία του αναπαράχθηκε από το BBC και άλλα μέσα ενημέρωσης.

«Ενώ έκανα το υπερηχογράφημα για την επέμβαση, ανακάλυψαν ότι είχα καρκίνο. Είπαν ότι είχαν “έναν απόλυτα κορυφαίο γιατρό για την καταπολέμηση αυτού που έχεις, που είναι καρκίνος τέταρτου σταδίου”. Έτσι πήγα να τον συναντήσω. Είναι οπαδός της Λίβερπουλ, οπότε ήξερα ότι δεν θα περπατούσα μόνος μου. Είπε: “Κέβιν, γι’ αυτή τη νέα θεραπεία, έχω ένα τρομερό ποσοστό επιτυχίας”. Ρώτησα: “Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας σου;”. Είπε: “33%”. Νόμιζα ότι θα ήταν 80%, 90%. 33%. Είμαι ακόμα εδώ αυτή τη στιγμή».

Η Νιούκαστλ έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κίγκαν, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρει: «Ο Κέβιν κατέχει μία μοναδική και πολύτιμη θέση στην ιστορία της Νιούκαστλ και στις καρδιές των υποστηρικτών μας. Το πάθος, η ηγεσία και η σύνδεσή του με τον Σύλλογο και την πόλη, έχουν διαμορφώσει μερικές από τις πλέον αξέχαστες στιγμές μας. Όλοι στον Σύλλογο στηρίζουν τον Κέβιν και στέλνουν δύναμη και τις καλύτερες ευχές σε αυτόν και την οικογένειά του για το ταξίδι που έχει μπροστά του. Ο Κέβιν θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ” κι ελπίζουμε να τον ξαναδούμε σύντομα».