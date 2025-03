Συμβόλαιο ως το 2029 υπέγραψε σήμερα (13/3) με την Μπάγερν Μονάχου, ο Γιόσουα Κίμιχ. Ο 30χρονος χαφ, δεν μπήκε σε διαπραγματεύσεις με άλλους συλλόγους, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη του για τους πρωτοπόρους της Bundesliga, και η επιθυμία του να συνεχίσει να είναι παίκτης των «Βαυαρών», έγινε πράξη.

Ο Κίμιχ έχει κατακτήσει 8 πρωταθλήματα Γερμανίας, το Champions League, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ανάμεσα σε άλλες διακρίσεις που έχει καταγράψει ως μέλος των Βαυαρών από το 2015 και μετά, έχοντας 429 εμφανίσεις, 43 γκολ και 115 ασίστ.

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να εξελιχθώ και να φτάσω εκεί που θέλω. Εδώ υπάρχει το καλύτερο πακέτο συμπαικτών, προπονητών και το κατάλληλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον για να πετύχω τους στόχους μου», σχολίασε ο Κίμιχ

🗣️ 𝗝𝗼𝘀𝗵𝘂𝗮 𝗞𝗶𝗺𝗺𝗶𝗰𝗵 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻 ✍️

“For me, there is no better package of team-mates, coaching staff and club environment in order to achieve maximum success. I feel at home here and I am not finished yet.”

