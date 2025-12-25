Σε μία σημαντική αποκάλυψη προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της Λειψίας, Όλιβερ Μίντζλαφ, μιλώντας σε συνέντευξή του στην «Sport Bild» για τη συνεργασία του με τον όμιλο της «Red Bull» με τον Γιούργκεν Κλοπ.

Πιο συγκεκριμένα έκανε γνωστό ότι ο Γερμανός προπονητής δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, παρά τα αντιθέτως γραφόμενα.

«Βοήθησε την ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα και βρήκε μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ της παροχής υποστήριξης στο γήπεδο και της ανάσας που έδινε στους συλλόγους», τόνισε αρχικά ο Μίντζλαφ για τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ και πρόσθεσε:

«Ο Γιούργκεν Κλοπ υπέγραψε μαζί μας ως ελεύθερος. Νιώθει σαν στο σπίτι του μαζί μας και έχει ήδη μάθει τόσα πολλά εδώ. Δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του και η δέσμευσή του απέναντί ​​μας είναι σαφής».