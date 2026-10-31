Η κατάσταση της υγείας του Βενσάν Κομπανί βρίσκεται πάνω από κάθε αγωνιστική υποχρέωση για την Μπάγερν Μονάχου.

Οι «Βαυαροί» έχουν ως νούμερο ένα προτεραιότητα την ανάρρωση του Βέλγου τεχνικού, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα, ώστε ο 40χρόνος να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην υγεία του και να επιστρέψει στους πάγκους όταν θα είναι είναι έτοιμος.

Σύμφωνα με την BILD, μία εβδομάδα την κατάρρευση του στο προπονητικό κέντρο των νταμπλούχων Γερμανίας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, ο Βινσέντ Κομπανί βρίσκεται στο σπίτι του, έχοντας αφήσει προσωρινά στην άκρη τα καθήκοντα του.

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