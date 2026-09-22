Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να τραβήξει τα βλέμματα στην Αγγλία. Ο 19χρονος επιθετικός έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα με την φανέλα της Μπράιτον, έχοντας ήδη καταγράψει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε οκτώ συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα, στα δύο τελευταία παιχνίδι της Μπράιτον στην Premier League, απέναντι στην Άρσεναλ και την Κόβεντρι, ο Κωστούλας είχε άμεση συμμετοχή σε τέσσερα γκολ, πετυχαίνοντας τα δύο απ’ αυτά και δίνοντας τις ασίστ στα άλλα δύο.

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