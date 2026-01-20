Με εντυπωσιακό τρόπο πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας το δευτερο γκολ του στην Πρεμιερ Λιγκ, σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας για την Μπράιτον απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Ο διεθνής φορ, με ένα εκπληκτικό ανάποδο ψαλιδάκι α λα Ελ Κααμπί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ματς της ομάδας του με τα «κεράσια», αποτρέποντας έτσι την ήττα για τους «γλάρους».

WHAT A GOAL BY 18-YEAR-OLD KOSTOULAS TO DRAW FOR BRIGHTON!!!!🔥🔥pic.twitter.com/jrmQzaZepe — 𝕋𝕆ℙℂ𝔼𝔼🥷 (@UtdTopCee) January 19, 2026

Ο πρώην στράικερ του Ολυμπιακού μπηκε ως αλλαγη στο ματς στο 77′, αντικαθιστώντας τον Γουέλμπεκ και «χτύπησε» στα… χασομέρια του ματς με αυτό το μυθικό ψαλιδάκι.

Τα αποτελέσματα:

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0

(65΄ Μπεούμο, 76΄ Ντόργκου)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 2-0

(26΄ Ζοάο Πέδρο, 76΄ πεν. Κόουλ Πάλμερ)

Λιντς-Φούλαμ 1-0

(90΄+1 Ενμέτσα)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 1-1

(42΄ Βιρτς – 65΄ Έντουαρντς)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

(33΄ Λε Φε, 71΄ Μπρόμπεϊ – 30΄ Πίνο)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 1-2

(64΄ Ρομέρο – 15΄ Σάμερβιλ, 90΄+3 Γουίλσον)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-0

Γουλβς-Νιούκαστλ 0-0

Άστον Βίλα-Έβερτον 0-1

(59΄ Μπαρί)

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 1-1

(90’+1 Κωστούλας – 32′ πέν. Ταβερνίερ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Άρσεναλ 50

Μάντσεστερ Σίτι 43

Άστον Βίλα 43

Λίβερπουλ 36

Μάντσεστερ Γ. 35

Τσέλσι 34

Μπρέντφορντ 33

Σάντερλαντ 33

Νιούκαστλ 33

Έβερτον 32

Φούλαμ 31

Μπράιτον 30

Κρίσταλ Πάλας 28

Μπόρνμουθ 27

Τότεναμ 27

Λιντς 25

Νότιγχαμ Φόρεστ 22

Γουέστ Χαμ 17

Μπέρνλι 14

Γουλβς 8