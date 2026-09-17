Η Μπράιτον πανηγύρισε τεράστια πρόκριση στον επόμενο γύρο του Carabao Cup, περνώντας με ανατροπή με 3-2 από το Όλντ Τραφορντ με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα, που μείωσε αρχικά σε 2-1 και στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στον Ντε Κάιπερ για το 3-2! Στον επόμενο γύρο και οι Φλίτγουντ, Έβερτον και Βίλα.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι στο Μάντσεστερ, η Μπράιτον βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, με τους Σέι Λέισι και Μέισον Μάουντ να σκοράρουν σε διάστημα δύο λεπτών για να θέσουν βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση για τους «Κόκκινους Διαβόλους». Στο 8ο λεπτό, ο Λέισι ήταν αυτός που με δυνατό σουτ νίκησε τον Στιλ, για να ανοίξει το σκορ ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μάουντ βρήκε την μπάλα μπροστά του στο ύψος της περιοχής και εξαπέλυσε ένα σουτ, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

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