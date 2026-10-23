Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Μπάμπη Κωστούλα με τη φανέλα της Μπράιτον, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της Άρσεναλ.

Σύμφωνα με το «CaughtOffside» που βασίζεται σε πληροφορίες του «Football Insider», οι «κανονιέρηδες» παρακολουθούν την εξέλιξη του διεθνούς Έλληνα επιθετικού και εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του κάνοντας συμπαίκτη με τον συμπατριώτη του Χρήστο Τζόλη.

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