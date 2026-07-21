Ο Μαρκ Κουκουρέγια ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της μεγάλης γιορτής στη Μαδρίτη, για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αφού οι πρωταθλητές έκαναν την είσοδό τους και ο Γιαμάλ χόρεψε για λίγο, ο αμυντικός της ομάδας βρέθηκε στο επίκεντρο.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ανέβηκε στη σκηνή με το συγκρότημα «Arde Bogotá», έπιασε τις μπαγκέτες και έπαιξε ντραμς.

Στη συνέχεια, μάλιστα, τραγούδησε από το μικρόφωνο το viral σύνθημά του, «O Cucurella se come una paella», καλώντας το πλήθος να τραγουδήσει το «δικό του» τραγούδι, στο οποίο αναφέρεται στον Νορβηγό ποδοσφαιριστή Χάαλαντ.

Ακολουθεί το βίντεο (πηγή: Reuters):