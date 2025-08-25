Ιδανικά άρχισε η εφετινή Μπουντεσλίγκα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εκτός έδρας νίκη της Βόλφσμπουργκ επί της Χαϊντενχάιμ με 3-1, στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα το κορυφαίο γερμανικό περιοδικό «Kicker», να τον συμπεριλάβει στην καλύτερη ενδεκάδα.

Εκτός του Έλληνα διεθνή άσου, στην ιδανική 11άδα της πρεμιέρας, βρέθηκαν οι Ρένοου και Ανσά της Ουνιόν Βερολίνου, ο Μπαχόγια της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι Βολφ και Ματσίμα της Άουγκσμπουργκ, καθώς και οι Στάνισιτς, Κίμιχ, Ολίσε, Γκνάμπρι και Κέιν της Μπάγερν Μονάχου.